Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Nexe'ye konuk olacak
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Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Nexe'ye konuk olacak

14.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:54
Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Nexe'ye konuk olacak

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak.

Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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