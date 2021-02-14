Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Nexe'ye konuk olacak
14.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:54
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak.
Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.
Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar