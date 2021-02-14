Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Nexe'ye konuk olacak

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşılaşacak.

Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Grupta oynadığı 6 maçı da kaybeden siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar