Beşiktaş Aygaz, Alingsas'a konuk olacak

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu 10. ve son maçında yarın İsveç temsilcisi Alingsas'a konuk olacak.

Alingsas kentindeki Estrad Alingsas'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Grupta oynadığı 9 maçta da mağlup olan Beşiktaş Aygaz, 6'ncı ve son sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakalarda 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Alingsas ise 5. basamakta yer alıyor.

Alingsas, İstanbul'da oynanan ilk mücadelede Beşiktaş Aygaz'a 32-24 üstünlük kurmuştu.

İki takım, EHF Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselme şansını daha önce kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan