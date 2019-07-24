Beşiktaş, Avusturya'ya gitti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Avusturya'ya gitti.

Hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştiren siyah-beyazlı ekibe yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Umut Güner eşlik etti.

Avusturya'daki ilk idmanını TSİ 19.30'da yapacak Beşiktaş, Saalfelden kasabasındaki yeni sezon çalışmalarını 4 Ağustos'ta noktalayacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 hazırlık maçı yapacak.

İlk karşılaşmasını İspanya temsilcisi Eibar ile 27 Temmuz Cumartesi günü oynayacak Beşiktaş, 29 Temmuz Pazartesi günü Yunanistan ekibi Apollon Larisas ile karşılaşacak.

2 Ağustos Cuma günü İtalya'nın Udinese takımı ile maç yapacak siyah-beyazlı ekip, kampın son günü yine İtalya temsilcisi Brescia ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 28 kişilik kamp listesinde şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Kaynak: AA