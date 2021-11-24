Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Siyah-beyazlılar, 22'nci dakikada Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Ajax, Haller'in 54 ve 69'uncu dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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