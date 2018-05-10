Beşiktaş, Evinde Yenilmezlik Serisinde Avrupa'nın En İyi Takımı Oldu

UEFA'nın Almanca yayım yapan resmi Twitter hesabından Beşiktaş'la ilgili bomba bir paylaşım geldi.

Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta bugüne kadar oynadığı 43 Süper Lig maçında da yenilmemesi Avrupa futbolunun patronunun dikkatinden kaçmadı.

EN UZUN SERİ BEŞİKTAŞ'TA

Paylaşımda Beşiktaş'ın evinde yakaladığı 43 maçlık yenilmezlik serisinin halihazırda Avrupa'daki en uzun seri olduğu belirtirken Kara Kartal'ın Paris Saint Germain, Bayern Münih, Porto ve Barcelona'yı geride bıraktığına dikkat çekildi.

İşte kendi liglerinde oynadıkları maçlarda sahasında en uzun yenilmezlik serisine sahip 5 takım:

Beşiktaş: 43 maç

Paris Saint Germain: 41 maç

Bayern Münih: 39 maç

Porto: 35 maç

Barcelona: 34 maç