Beşiktaş, Evinde Yenilmezlik Serisinde Avrupa'nın En İyi Takımı Oldu
Beşiktaş, Vodafone Park'ta bugüne kadar oynadığı 43 Süper Lig maçında da kaybetmedi, PSG, Bayern Münih, Porto ve Barcelona'yı geride bıraktı.
UEFA'nın Almanca yayım yapan resmi Twitter hesabından Beşiktaş'la ilgili bomba bir paylaşım geldi.
Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta bugüne kadar oynadığı 43 Süper Lig maçında da yenilmemesi Avrupa futbolunun patronunun dikkatinden kaçmadı.
EN UZUN SERİ BEŞİKTAŞ'TA
Paylaşımda Beşiktaş'ın evinde yakaladığı 43 maçlık yenilmezlik serisinin halihazırda Avrupa'daki en uzun seri olduğu belirtirken Kara Kartal'ın Paris Saint Germain, Bayern Münih, Porto ve Barcelona'yı geride bıraktığına dikkat çekildi.
İşte kendi liglerinde oynadıkları maçlarda sahasında en uzun yenilmezlik serisine sahip 5 takım:
Beşiktaş: 43 maç
Paris Saint Germain: 41 maç
Bayern Münih: 39 maç
Porto: 35 maç
Barcelona: 34 maç
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (9)
-
KORKMAYIN BE BU KADARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
tebriklerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
AMA FENER AKHİSARA YENİLDİ HAYLA GELİP UTANMADAN HAVLIYOLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu türkiye liginin kalitesiz olduğunu rekabet olmadığını gösterirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır?: Ayrica turk hakemlerini de unutmayalim besiktasa kiyak gecilen maclar oldu2 3 Yayından Kaldır