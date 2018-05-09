Beşiktaş, Avrupa'nın Devlerini Geride Bıraktı
Beşiktaş sahasında oynadığı son 43 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Kara Kartal bu sonuçla Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı.
UEFA'nın Almanca yayım yapan resmi Twitter hesabından Beşiktaş'la ilgili bomba bir paylaşım geldi.
Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta bugüne kadar oynadığı 43 Süper Lig maçında da yenilmemesi Avrupa futbolunun patronunun dikkatinden kaçmadı.
DEV KULÜPLERİ GERİDE BIRAKTI
Paylaşımda Beşiktaş'ın evinde yakaladığı 43 maçlık yenilmezlik serisinin hâlihazırda Avrupa'daki en uzun seri olduğu belirtirken Kara Kartal'ın Paris Saint Germain, Bayern Münih, Porto ve Barcelona'yı geride bıraktığına dikkat çekildi.
İşte kendi liglerinde oynadıkları maçlarda sahasında en uzun yenilmezlik serisine sahip 5 takım:
Beşiktaş: 43 maç
Paris Saint Germain: 41 maç
Bayern Münih: 39 maç
Porto: 35 maç
Barcelona: 34 maç
YORUMLAR (4)
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renklilerden şikebahce bizi yenemedi yense bile aglayarak yendi cunku 11 e 11 oynayamayan takimin afi fb dir en son ornegi bursaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Babanız FENERBAHCE !!!Cevap Yaz 3 11 Yayından KaldırBJK: Haberden belli cici kus2 Yayından Kaldır
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türkiye futbolu baya geride kaldi , bizler ancak managerleri zengin ederiz futbolcu transferler ilgisi yok türkiye ligi avrupa ligi karsilaninca almanyada 3 lig seviyede malesev altyapi cok önemliCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır