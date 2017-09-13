Beşiktaş Avrupa Mücadelesinde Porto Deplasmanında!

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda Porto ile karşılaşacak Beşiktaş, Portekiz'de hazırlıklarını sürdürüyor. İngiliz hakem Anthony Taylor'un düdük çalacağı Porto Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?





Beşiktaş, Porto ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçı için dün öğlen saatlerinde gittiği Portekiz'de hazırlıklarını sürdürüyor. G grubunun ilk mücadelesinde 3 puanla başlamak isteyen siyah-beyazlı takımda moraller yerinde. Peki, İngiliz hakem Anthony Taylor'un düdük çalacağı Porto Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?



Porto Beşiktaş maçı Şampiyonlar Ligi'nde G grubunun iki favorisini karşı karşıya getirecek. Geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı takımın formasını terleten Aboubakar 2017-2018 sezonunun başında Portekiz temsilcisine aktarım olmuştu. Önceki haftalarda gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezası bulunan etkin santrafor G Grubu'nun ilk mücadelesinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak







Beşiktaş, Porto maçı ne zaman!





Statü gereği Denys Boyko'nun yer alamayacağı mücadele 13 Eylül Çarşamba günü ekranlarda olacak. Adriano Correria'nın durumunun ise maç saatinde netleşeceği açıklandı. Rakip takımda Aboubakar' yanı sıra defans oyuncusu Maxi Pereira da kırmızı kart cezasının devam etmesi sebebiyle sahada yer alamayacak.



Beşiktaş -Porto maçı hangi kanalda ne zaman?





Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci gününde Portekiz'de mücadele edecek Kara Kartal'ın maçı saat 21: 45'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Gruptaki bir diğer karşılaşma ise yine aynı saatte Leipzig ile Monaco arasında oynanacak. Siyah Beyazlı takımımızın Porto ile oynayacağı rövanş mücadelesi ise 21 Kasım Salı günü gerçekleşecek.



Kartal'da son durum ne?









Hazırlık maçlarında istediği performansı sahaya yansıtamayan Kara Kartal Süper Lig'in başlamasıyla beraber yeni bir ivme yakalamıştı. Antalyaspor galibiyetinin hemen sonrasında Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik birliktelik elde eden Siyah Beyazlı takım son mücadelesinde ise Karabükspor'u 1-0'la geçmeyi başarmıştı.



Porto'da son durum ne?









Hazırlık maçları da dahil olmak suretiyle son 10 mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmeyen Portekiz temsilcisi ligde çıktığı 5 karşılaşmada da galibiyet elde etti. Oldukça formda olan Mavi- Beyazlı takım Estoril'e 4 Chaves ve Moreirensa'ya 3'er gol atarak ileri uçta etkili olduğunu bir kez daha göstermişti. Öte yandan ligin en önemli takımları arasında bulunan Braga'yı da deplasmanda yenerek çıkışını sürdüren Porto temsilcimiz karşısında da 3 puan elde ederek Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



124 yıllık mazisi bulunan Porto'nun müzesi kupalarla dolu. Portekiz'de 27'si lig şampiyonluğu olmak suretiyle toplam 81 kupa kazanan Ejderhalar, Avrupa'da da 7 kupayı müzesine koymayı başarmış bir ekip. Üstelik bu 7 kupanın 2 tanesi Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi kupası. 2004 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Porto son Avrupa Şampiyonluğunu 2011 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak yaşadı. Kendi liginde bu sezona fırtına gibi giren Porto 5 maçta 5 galibiyet ile zirvede bulunuyor. Üstelik attığı 12 gole karşın kalesinde henüz gol görmedi.



Porto'ya karşı galibiyetimiz yok!









Daha önce Portekiz temsilcisi ile 4 kez mücadele eden Siyah Beyazlı takım şimdiye kadar hiçbir maçta galip gelemedi. 2007 – 2008 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta bulunan Beşiktaş ve Porto arasındaki maçların ikisini de Porto 0-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.



2010-2011 sezonunda bu kez Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta bulunan iki takımın İstanbul'da oynadığı maçı Porto 3-1 ile kazanırken Portekiz'deki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Öğlen saatlerinde kadroda bulunan isimlerle beraber Portekiz'e hareket eden temsilcimizde futbolcuların moralli olması dikkatlerden kaçmadı.