Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geride olan Beşiktaş'ın durumu merak edildi. Peki, Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş, maçta 1-0 geride. Peki, Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş, maçta 1-0 geride. Beşiktaş bu skoru lehine çeviremezse yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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