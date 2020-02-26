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Beşiktaş Avrupa'da genç yetenek aranıyor

İsmail ER / Spor Arena - Torunoğlulları amaçlarının kulübe başarı kazandıracak başarıya aç oyuncuları toplamak olduğunu belirterek, "Bu konuda scout ekibimiz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın ekibi ile koordineli çalışıyoruz.

26.02.2020 08:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:06
Beşiktaş Avrupa'da genç yetenek aranıyor

İsmail ER/ Arena - Torunoğlulları amaçlarının kulübe başarı kazandıracak başarıya aç oyuncuları toplamak olduğunu belirterek, "Bu konuda scout ekibimiz ve teknik direktörümüz ekibi ile koordineli çalışıyoruz. Kulübümüze gençlik aşısı oluşturacak bir formül ile yolumuza devam edeceğiz. Hollanda, İsviçre, İsveç, Almanya, Avusturya'da çok yönlü çalışmalarımız var. Amacımız hem hem de Türk Milli Takımı'nda başarılı olacak yetenekleri bulmak. Bu zor bir olay değil" dedi.



Kaynak: Hürriyet

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