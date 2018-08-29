Beşiktaş, Avrupa'da 210. Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında 30 Ağustos Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçta rakiplerine 80 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 32. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 32. karşılaşmasını yarın oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Partizan mücadelesiyle bu rekorunu 32 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 52 gol atan Beşiktaş, kalesinde 43 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİNDE 108.KEZ SAHADA YER ALACAK

Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Liginde 108. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupasından UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 170 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.