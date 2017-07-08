Beşiktaş Atınç'ı Kap'a Bildirdi

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Atınç Nukan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca yıl sonunda 3 milyon euro'ya Atınç'ı transfer edebilecek. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Almanya'nın RB Leipzig ekibinde forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklama şöyle:



"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Euro ödenecektir. Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Euro olup Şirketimize aittir. Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve Euro Avro puan başı ücreti ödenecektir."



(İHA)