Beşiktaş, Atınç'ı Kap'a Bildirdi
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’de forma giyen Atınç Nukan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Atınç Nukan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca yıl sonunda 3 milyon Euro'ya Atınç'ı transfer edebilecek.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Almanya'nın RB Leipzig ekibinde forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Euro ödenecektir. Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Euro olup Şirketimize aittir. Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve Euro Avro puan başı ücreti ödenecektir." - İSTANBUL