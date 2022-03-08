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Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba şoku!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba şoku!

Beşiktaş, Welinton'un uyluk arka adelesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Welinton'un uyluk arka adelesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, Welinton ve Atiba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların dün oynadığı Başakşehir müsabakasında oyuna devam edemeyen Welinton'un arka adelesinde kanama ve kısmi yırtık Atiba'nın ise arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atiba Hutchinson, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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