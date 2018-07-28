Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 Yıllık Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, 5 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeniden anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ ATİBA İLE 1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu Atiba ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Atiba ile yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş, teklifini yaklaşık 1 milyon euroya yükseltti ve tecrübeli oyuncu ile anlaşma sağlandı.

KANADALI YILDIZ, TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Atiba Hutchinson'un önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamasının ardından takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ FORMASI İLE 194 MAÇA ÇIKTI

2013-2014 sezonunda siyah-beyazlı takıma katılan Atiba Hutchinson, Beşiktaş forması ile 194 maça çıktı.