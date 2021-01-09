Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

09.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:12
Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, dar alan oyunları sonrası taktik idman yaptı.

Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün özel uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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