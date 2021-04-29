Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, cumartesi günü oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, cumartesi günü oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman rejenerasyon antrenmanı şeklinde gereçkleşti ve 1 saat sürdü. Dünkü maçta oynayan futbolcular, hafif koşu ve streching hareketleriyle günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışması yaparak idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları sonrası yarım sahada oynanan çift kale maçla antrenman sona erdi.

ATIBA VE GÖKHAN TÖRE'NİN YARIN İDMANA ÇIKMASI BEKLENİYORÇaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre ve Atiba'nın yapılan kontrollerinde çok ciddi bir sakatlığa ratslanmadığı ve yarınki antrenmana katıılmalarının beklendiği öğrenildi. Sakatlıkları devam eden Cenk, Oğuzhan, Hasic ve Aboubakar idmanda yer almayan diğer futbolcular oldu. Beşiktaş, yarın saat 18: 00'de son antrenmanı yapacak ve ardından Atakaş Hatayspor maçı için kampa girecek.ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İÇİN ERTELEME TALEBİ

Öte yandan siyah-beyazlıların dün maç oynayan 10 takımdan sadece kendilerinin cumartesi, diğer takımların pazar günü oynayacakları gerekçesiyle, TFF'ye Atakaş Hatayspor maçının 1 gün ertlenmesi talebinden bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş erteleme isteğine sebep olarak, maç günleri arasındaki dinlenme süresinin az olduğu ve bu durumun futbolcu sağlığını tehlikeye sokacağını da gerekçe olarak gösterdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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