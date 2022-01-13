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Beşiktaşlı futbolcu Atakan Üner, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaşlı futbolcu Atakan Üner, Ümraniyespor'a kiralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur.Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.


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