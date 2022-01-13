Beşiktaşlı futbolcu Atakan Üner, Ümraniyespor'a kiralandı
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a transfer oldu.
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur.Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.- İstanbul
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday Açıklaması
"Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi net konuştu: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri