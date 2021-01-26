Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı
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Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

26.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:42
Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş, sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarkan Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakan'ın kiralanması için Beşiktaş ile anlaştıklarını ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.

Beşiktaş'ın sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 3 maçta 66 dakika süre alırken, bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 74 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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