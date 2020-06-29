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Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: "Şampiyonluklar yaşayacak takım kurma hedefindeyiz"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, her sene şampiyonluklar yaşayacak takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ:
29.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:00

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, her sene şampiyonluklar yaşayacak takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün dergisinin temmuz sayısına açıklamalarda bulunan Kocadağ, Beşiktaş'ın hedeflerinden bahsetti.

Öze dönüş projesinin önemini vurgulayan Kocadağ, "Öncelikli hedefimiz, kulübü idari açıdan iyi yönetmek; finansal açıdan yönetilebilir hale getirmek. Bu nasıl olacak? İlk olarak her alanda yeniden yapılanmaya başladık. 'Öze dönüş' bizim bu anlamda anayasamız ve hedefimiz; hem futbol takımında hem amatör branşlarda bunu hedefliyoruz. Futbol tarafında hocamızla beraber altyapı ve A takımı birbirine yaklaştıracak projeleri hayata geçirmenin arifesindeyiz. Beşiktaş'ın geleceğini oluşturacak sporcuları yetiştirme ve aynı zamanda her sene hedefe koşacak, şampiyonluklar yaşayacak takım kurma hedefindeyiz. Geçmiş dönemlerde yapılan plansız suni transferler değil, değerinde fayda sağlayacak uzun yıllar hizmet edecek oyuncularla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyon kadroyu oluşturacağız"

Mevcut kadronun plansız düzenlendiğini ifade eden Kocadağ, "Radikal kararlar almak zorundayız ne yazık ki. Elimizde plansız yapılmış bir kadro var. Fazla sayıda kiralık oyuncu, kontratı biten oyuncular, bütçe olarak yeni gerçeklerin çok üzerinde oynayan oyuncularımız var. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Tüm bunları hocamızla değerlendirip alacağımız kararlarla bizim yönetim politikamıza ve Beşiktaş değerlerine uyan bir ekiple şampiyon olacak kadroyu oluşturacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Krizden çıkış, kulüplerin ve TFF'nin beraberce fedakarlık yaparak atacakları adımlarla olur"

Pandeminin ekonomiye etkisine değinen Kocadağ şunları aktardı:

"Salgın süreci, doğuracağı ekonomik sonuçlar itibarıyla spor ekonomisini ciddi şekilde küçültecektir. Tasarruf, hem şirketlerde hem evlerde bir numaralı önlem olacak. En büyük gelir kapısının sponsorluklar olduğunu düşünürsek, büyük şirketlerin ilk etapta pazarlama bütçelerinin küçülmesi kaçınılmaz. Tabii bu salgın, bizim zaten göreve geldiğimiz günden beri ilk hedefimiz olan tasarruf önlemleri almak ve futbol piyasasında oluşmuş suni düzeni reddedip yetiştirmeye ve geliştirmeye dayalı düzene geçiş felsefemize uygun bir zemin de hazırlamış oldu. Biz zaten salgın olsa da olmasa da planımızı bu çerçevede yapmıştık, planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Bu krizden çıkış, kulüplerin ve TFF'nin beraberce fedakarlık yaparak atacakları adımlarla olur. Kulüplerin uğradığı kısa vadeli zararlar için finansal destek sağlanması, mali disiplinin harcama limitlerinden ödün vermeden devam etmesi gerekir. Yeni sezonda taraftarın yeniden statları doldurması, bilet fiyatlarında artış yapmamak, hatta indirime gitmek de gerekir diye düşünüyorum."

Yönetim olarak şeffaf bir süreç başlattıklarını ve sorunları taraftarla birlikte aşmak istediklerini vurgulayan Emre Kocadağ, "Geçmişte yaşanan birçok işten dolayı bir güven zedelenmesi olabilir ancak yeni ve şeffaf bir süreç başlattık. Biz tek başımıza değil, taraftarımızla bu sorunları aşmak istiyoruz. Bu kulüp hepimizin. Arkamızın çok olduğunu, bu kulübün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterelim. Kampanyamıza miktar gözetmeksizin çok Beşiktaşlının katılmasını sağlayalım. Tüm Beşiktaşlılara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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