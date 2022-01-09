Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan hakem eleştirisi Açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "İlk golde Josef'e yapılan bir faul var. Maalesef VAR her zaman olduğu gibi bizim aleyhimize olan pozisyonları bu seferde es geçmiş oldu." diyerek hakem yönetimini eleştirdi.

Kocadağ, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir futbol sergilediklerini ve eksiklere rağmen iyi futbol oynadıklarını belirtti.

Pozitif anlamda diğer oyuncuların yerine oynayan tüm futbolcuların çok iyi mücadele ettiğine değinen Kocadağ, "Maalesef duran toptan yediğimiz 2 gol var. İlk golde Josef'e yapılan bir faul var. Maalesef VAR her zaman olduğu gibi bizim aleyhimize olan pozisyonları bu seferde es geçmiş oldu. Rakibin on kişi kaldığı pozisyonda Montero'nun gereksiz hareketi oldu. Montero'dan daha sert hareket yapan oyuncular kartsız geçildi. Bu maçta 2 puan bıraktık ama oyun itibarıyla Beşiktaş iyi bir futbol sergiledi." diye konuştu.

Beşiktaş tarihine not düşecek kupa serisi ile bu sezonu tamamladıklarının altını çizen Kocadağ, şöyle devam etti:

"Bu noktada en kötü gününde Beşiktaş'a dönerek beraber yol yürüdüğümüz sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye yol arkadaşı olarak teşekkürü borç biliyorum. Kupalarda emeği çok olan Sergen Yalçın hocamıza ve teknik ekibine, görevi aldığı günden itibaren hakkı ile bu işi yapan Beşiktaş'ın içinden yetişen Önder Karaveli hocamız ve ekibi, tüm futbolcular, taraftarımız, büyük Beşiktaş camiası bu üç kupada, kadınları da sayarsak tarihe not düştüğümüz dört kupayı da gerçekten hep beraber bunu hak ederek aldığımız düşünüyorum. İyi bir sezon geçirdik."

Bu sezon istedikleri noktada olmadığına işaret eden Kocadağ, şunları söyledi:

"Transfer sezonu geliyor. Bence bizim iyi transferlerimiz var. Hatta yaptık diyebiliriz. Emirhan İlkhan, Demir Ege, Emirhan Delibaş, Kerem Kalafat Uşakspor'dan geliyor. Uşakspor'a ve belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Emanet olarak gönderdiğimiz oyunculara bir şeyler katarak geri gönderiyorlar. Devre arasında oyuncumuzu geri çağırıyoruz. Serdar var. İsmini unuttuğum bir çok oyuncu ikinci yarı daha fazla süre alacak. Gençleşme öz kaynak politikasının bugün itibariyle meyveleri ortaya çıkmaya başladı. Bu oyuncularımız, katkı alamadığımız yabancılar belki de Alex en büyük transferlerimiz olacak."

Kocadağ, Önder Karaveli'nin sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya, şöyle yanıt verdi:

"Önder hocamız şu an için devam ediyor. Önemli olan ortaya koyacağımız strateji ve politika. Biz bunu geçen sene itibariyle başlatmıştık. Rakiplerimiz kupalara hasretken biz bugün üç kupalı Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Milyon Avrolar gençleşme yapılaşma anlamında harcanırken biz hem üç kupayı alırken çok fazla para harcamadık. Bu sene kiralık ve boşta oyuncularla, genç oyuncular ile başladık. Beşiktaş için alınmış kupalar ne kadar önemliyse öz kaynak üzerinden çıkarıp A milli takıma kadar yükselttiğimiz Rıdvan, Ersin olsun, bu gençlerimiz de bizim için birer kupa. Beşiktaş camiası her zaman böyle bakmıştır. Serdar'ı da bunu yanına ekleyeceğiz. O da mutlaka A milli takıma bu sene gidecektir. Sahadakilerin hepsi Beşiktaş'a mal olacak çocuklar. Bu çocuklar bizim için birer kupa. Önder hoca bu stratejiye uyuyor, devam ediyor. Yine bizim stratejimize uyacak bir hocayla yollarımızı birleştirebiliriz. Bu hocalarımız Alt yapıda Mehmet hocamız, Önder hocamız, Halim hocamız zaten sistemin içindeler ve devam edecekler."

Kocadağ, kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla ilgili, "Adem Lahiç ve N'Sakala ile yolları ayırmak için sene başından itibaren mücadelemizi yapıyoruz. Geçen sene de yaptık. İnşallah bu devre arası talipliler çıkarsa Beşiktaş'ın şartlarına uyan noktada olursa yolları ayırmak istiyoruz." dedi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

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