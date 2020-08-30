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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!

Emre Kocadağ, A Spor yayınına katılırken transfer için şu sözleri kullandı;Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var, basına da yansıyanlar oldu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!
30.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:49

Emre Kocadağ, A Spor yayınına katılırken transfer için şu sözleri kullandı;

Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var, basına da yansıyanlar oldu. Kalinic ile de görüşüyoruz. Bizden 3-4 milyon euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın.

Neden uzun sürüyor bu işler? Transferi hemen bitirebilecek yeteneğimiz de, bağlantımız da var, kimsenin kuşkusu olmasın. Ama maliyet anlamında transferleri nasıl aşağı çekeriz, nasıl doğru transferleri yaparız, ona bakıyoruz. Forvette iyi bir ismi kazandıracağız.

'KALINIC VE 1-2 ALTERNATİF İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Cisse temas kurduğumuz 3-4 santrfor adayından biriydi ama şu anda diğer isimler onun biraz daha önünde. Kalinic ve 1-2 alternatif, en az onun kalitesinde 1-2 alternatif ile görüşüyoruz. Montero inşallah yarın İstanbul'da olacak. Genç bir stoper, onu kiraladık.

NAZIM SANGARE VE ENZO ROCO...

Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Nazım Sangare de Türk ve milli takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz. Enzo Roco ile sözleşme feshi için birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın son noktayı koyma durumumuz var.

VIDA KALACAK MI?

Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz.

GÖKHAN TÖRE

Gökhan Töre sevdiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Kulübüyle bir sözleşmesi var, çözümlenebilirse, hocamızın da görmek istediği oyunculardan biri.

Rakiplerimiz ismi bile duyulmayan takımlara elenirken bu kadar eleştiri almadı. Biz alelacele transferleri yapsaydık bile, bu takımda nasıl oynayacaklardı? 'Transferler yetişmedi, o yüzden elendik' konusuna katılmam.

BALOTELLI NEDEN OLMADI?

Balotelli konusunda temas oldu ama gerçekleşmedi transfer, bazı nedenleri vardı. Gerçekleşmeyen bir transfer olarak rafa kaldırabiliriz.

Larin için devre arasından bu yana birkaç teklif aldık. Geçen sene kiraya verilmiş, maaşının çoğunu biz ödüyorduk. Hem parasını ödeyip, hem de kiraya vereceğimize Larin'den faydalanma yolunu seçtik. Bir santrfor alacağız, Larin de forma savaşına girecek.

FATİH AKSOY - WELLINTON TAKASI

Fatih Aksoy, Beşiktaş'ın içinde yetişmiş bir değer, Sivas'ta iyi oynadı. Bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu vardı Alanya'da, oradan talep geldi. Sivas'ta bu performansı göstermese, belki Welinton karşısında bu ederi olmayacaktı.

 

Kaynak: Hürriyet

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