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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Maçtan önemli başkaları için kolay çalınan düdükler Beşiktaş karşısında atlandı. Bariz pozisyonlar atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Herkes için adil yönetim istiyoruz. Bu ligin selameti açısından herkesin eşit davranılması lazım" dedi.

14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13

Yönetim Kurulu Üyesi , kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Maçtan önemli başkaları için kolay çalınan düdükler Beşiktaş karşısında atlandı. Bariz pozisyonlar atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Herkes için adil yönetim istiyoruz. Bu ligin selameti açısından herkesin eşit davranılması lazım" dedi.

Kaynak: Dugout

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