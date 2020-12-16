Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar koronavirüs mü oldu? Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar koronavirüs mü oldu? Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli?

16.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:22
Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar koronavirüs mü oldu? Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Futbol camiasında koronavirüs vakaları gelmeye başladı. Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar koronavirüs mü oldu? Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar koronavirüs mü oldu? Beşiktaş As Başkanı Fatih Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

FATİH AVŞAR KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Alanya maçı sorası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş AS Başkanı Fatih Avşar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Covid-19 sebebiyle yoğun bakıma alındığı bilgiler arasında.

FATİH AVŞAR KİMDİR?

Beşiktaş Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Fatih Hakan Avşar hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır. Fatih Hakan Avşar, 1974 Sivas doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunudur. İş insanı olan AVŞAR evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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