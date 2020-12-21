Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı

21.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:30
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında perşembe günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında perşembe günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ligde dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü noktaladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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