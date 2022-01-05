Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. - Haberler Spor
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Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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