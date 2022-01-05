Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. - İSTANBUL
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...
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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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