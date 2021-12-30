Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifresiz mi? - Haberler
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Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifresiz mi?
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Süper Kupaya ulaşmak isteyen Galatasaray – Denizlispor takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Süper Kupa finalinde heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hakemi kim? Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı, 05.01.2022 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ASpor'dan yayınlanacak

Beşiktaş - Antalyaspor maçını ASpor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

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