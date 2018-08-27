Beşiktaş - Antalyaspor Maçında Kural Hatası Yapıldığı İddia Edildi

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Top taç çizgisinden çıkmadan önce siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü meşin yuvarlağa bir müdahalede bulundu. Bunun üzerine maçı durduran hakem Halis Özkahya, mücadeleyi hakem atışıyla başlattı. Eski hakemler bu pozisyonda kural hatası olduğunu söylediler.

İşte Ahmet Çakar, Deniz Çoban ve Seçim Demirel'in pozisyonlar ilgili yorumları;

AHMET ÇAKAR

"Beşiktaş maçında kural hatası var. Ciddi kural hatası var. Hakem hatası demiyorum. Hakem hatası şudur, adam elle gol atar. Hakem golü verir. Ben onu görmedim der. Bu hakem hatasıdır. Burada ise Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü saha içinde tutuyor, hakem bunu görüyor ve taç geçersiz diyor. Bu yüzden maçta kural hatası var. Tekrar edilmesi konusunda bir şey demiyorum. Zaten her kural hatasında maç tekrar edilmez."

DENİZ ÇOBAN

"Bir FIFA hakemi böyle bir pozisyonda kural hatası yapıyorsa, yanmışız. Oyun o pozisyonda hakem atışıyla başlamamalıydı."

SEÇİM DEMİREL

"Beşiktaş AŞ yardımcı antrenörü saha içerisine müdahalede bulundu oyunu durduran hakem, kural gereği oyunu direk serbest vuruşla başlatması gerekirken hakem atışıyla başlattı. Bu bir kural hatasıdır."