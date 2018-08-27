Beşiktaş - Antalyaspor Maçında Kural Hatası Yapıldığı İddia Edildi
Eski hakemler Ahmet Çakar, Deniz Çoban ve Seçim Demirel Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçta kural hatası yapıldığını ifade ettiler.
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Top taç çizgisinden çıkmadan önce siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü meşin yuvarlağa bir müdahalede bulundu. Bunun üzerine maçı durduran hakem Halis Özkahya, mücadeleyi hakem atışıyla başlattı. Eski hakemler bu pozisyonda kural hatası olduğunu söylediler.
İşte Ahmet Çakar, Deniz Çoban ve Seçim Demirel'in pozisyonlar ilgili yorumları;
AHMET ÇAKAR
"Beşiktaş maçında kural hatası var. Ciddi kural hatası var. Hakem hatası demiyorum. Hakem hatası şudur, adam elle gol atar. Hakem golü verir. Ben onu görmedim der. Bu hakem hatasıdır. Burada ise Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü saha içinde tutuyor, hakem bunu görüyor ve taç geçersiz diyor. Bu yüzden maçta kural hatası var. Tekrar edilmesi konusunda bir şey demiyorum. Zaten her kural hatasında maç tekrar edilmez."
DENİZ ÇOBAN
"Bir FIFA hakemi böyle bir pozisyonda kural hatası yapıyorsa, yanmışız. Oyun o pozisyonda hakem atışıyla başlamamalıydı."
SEÇİM DEMİREL
"Beşiktaş AŞ yardımcı antrenörü saha içerisine müdahalede bulundu oyunu durduran hakem, kural gereği oyunu direk serbest vuruşla başlatması gerekirken hakem atışıyla başlattı. Bu bir kural hatasıdır."
-
Hata Antalya aleyhine olmuş ve maçı Antalya kazandığı için tekrar olmaz gerek yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kalecinin futbol takımı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı Kalecileri değiştir BJK 7-1 alırdı maçıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Kendileri kaç tane maçı katletti sayısı bilinmez şimdi ahkam kesiyorlarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
AĞLAMA AYTAÇ AĞLAMA TACINI VERİNCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Dun besiktas resmen buyrun gol atin diye oynadi adamlar catir catir yendiler besiktasli biri olarak fikret ormana birsey soylemek isterim sen elindeki klas oyuncuyu taliscanin bonservisi almazsan gider çin ekibi alir boyle dimdizlak ortada kalirsinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır