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Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

AA, Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman, açma germe hareketleriyle sürdü. Ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kampa giren Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Akdeniz temsilcisiyle karşılaşacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haber

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