BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, kozlarını paylaşacaklar. Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Beşiktaş, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında galibiyet kazanmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba saat 20:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba saat 20:45'te oynanacak. Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te Katar'da Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi

Antalyaspor : Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Sherel, Hakan, Bünyamin, Güray, Amilton, Mukairu, Doğukan

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet