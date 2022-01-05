Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifresiz mi?
Süper Kupası'da hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Antalyaspor takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Kupası'da heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hakemi kim? Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı, 05.01.2022 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı beinSport'tan yayınlanacak
Beşiktaş - Antalyaspor maçını izlemek için beinSport kullanıcısı olmalısınız
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