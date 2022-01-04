Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı nerede oynanacak?
Süper Kupa heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor, tarihinde ilk kez çıkacağı finali mutlu sonla bitirmeyi amaçlıyor. Spor severler, karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı nerede oynanacak?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - 2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, kozlarını paylaşacaklar. Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Beşiktaş, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında galibiyet kazanmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? detaylar haberimizde.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba saat 20:45'te oynanacak.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba saat 20:45'te oynanacak. Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te Katar'da Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi
Antalyaspor : Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Sherel, Hakan, Bünyamin, Güray, Amilton, Mukairu, Doğukan
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