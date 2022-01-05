Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bu bağlamda konuyla ilgili en çok "Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Süper Kupa maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündeme gelmiştir. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş,Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Finali mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45 itibarıyla ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE?

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.

SÜPER KUPA MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösterenNecip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER KUPA FİNALİ KAMP KADROSU!

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