Beşiktaş - Antalyaspor ÖZET İZLE Süper Lig Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu kaç kaç bitti, gollerini kim attı? Maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı bitti mi? Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? Beşiktaş - Antalyaspor maçı hakkında bilgiler!

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış seansında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran siyah-beyazlılar, puanını 37'ye yükseltirken 7. sırada yer aldı. Antalyaspor ise kazanamama serisini 8 maça çıkardı ve 17. sırada kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ GOL FIRSATLARINI CÖMERTÇE HARCADI

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken ikinci yarı, Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar özellikle maçın son bölümlerinde girdiği fırsatları cömertçe harcadı ve 1 puana razı oldu.

ANTALYASPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİREMEDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti ve 6. sıradaki Fenerbahçe'nin ardından 7. sıraya yerleşti. Küme düşme potasında bulunan Antalyaspor ise galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken 25 puanla 17. sırada yer aldı.

Yayıncı kuruluşun özeti kısa sürede aktif hale gelecektir. Maç özetini izlemek için tıklayınız .

Haberler.com - Gündem