Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

02.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:56
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın gruplar halinde ayak tenisiyle sürdüğü ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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