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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

İlk bölümde salonda kuvvet, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, sahada yapılan çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Taktik çalışmaların da yer aldığı antrenman çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Haber

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