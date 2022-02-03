Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

İlk bölümde salonda kuvvet, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, sahada yapılan çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.

Taktik çalışmaların da yer aldığı antrenman çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.