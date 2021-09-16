Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Haberler Spor
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Borussia Dortmund maçında oynayan futbolcular salon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00'de özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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