Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi gün? Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek?
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Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi gün? Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek?

Koronavirüs tedbirleri sonrasında yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyasporyarın 48. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi gün? Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek?
12.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:44

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Haziran 2020 Cumartesi akşamı Vodafone Park'tasaat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayıhakem Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçını futbolseverler canlı yayında izleyebilecek. Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN SPORTS HD 1 kanalında saat 21.00'de naklen yayınlanacak.

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