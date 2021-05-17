Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenmanda, pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği final karşılaşması yarın saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Tarkan Sibel Can Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 21:22:11. #1.14#

title