Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenmanda, pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği final karşılaşması yarın saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz