Beşiktaş, Antalyaspor'a Hazır!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş, Antalyaspor'a Hazır!

03.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:18

Trabzonspor yenilgisiyle 9 maçlık serisi son bulan, liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor yenilgisiyle 9 maçlık serisi son bulan, liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor'a Hazır!

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Didem Kınalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Antalyaspor'a Hazır! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:18:38. #1.16#
title