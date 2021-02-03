Beşiktaş, Antalyaspor'a Hazır!
03.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:18
Trabzonspor yenilgisiyle 9 maçlık serisi son bulan, liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trabzonspor yenilgisiyle 9 maçlık serisi son bulan, liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: Dugout