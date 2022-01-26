Beşiktaş, Antalya kampında ilk çalışmasını yaptı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için kamp yaptığı Antalya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da ilk çalışmasında siyah-beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Antalya kampındaki çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.