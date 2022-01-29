Beşiktaş, Antalya kampında günün ilk idmanını yaptı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da 4 gündür kamp yapan siyah-beyazlıların Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki günün ilk idmanının ilk 20 dakikalık bölümü, basına açık yapıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı. Beşiktaşlı futbolculara idmanda bazı kondisyon testleri uygulandı.

Bu arada, Antalya kampında üç gündür salonda çalışan defans oyuncusu Rosier, ilk kez takımla çalışmalara katıldı.

Milli takım kamplarında olan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi gören Josef de Souza, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert Günok kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.