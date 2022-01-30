Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da 5 gündür kamp yapan siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, salonda çalıştıktan sonra sahada antrenman yaptı. Sahadaki çalışmanın ilk 20 dakikalık bölümü, basına açık gerçekleştirildi. Dört gruba ayrılıp yarı sahada çift kale maç yapan Beşiktaşlı futbolcular, taktik çalıştı.

Cezayirli orta saha oyuncusu Ghezzal, sahadaki idman programında yer almadı.

Beşiktaş, Antalya kampındaki çalışmalarını yarın da sürdürecek.