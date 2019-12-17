Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Beşiktaş'ın devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Beşiktaş'ın devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.
Devre arası hazırlık kampını 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesinde gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçında 8 Ocak Çarşamba günü saat 17: 00'de Macaristan 1'inci Lig ekiplerinden Mezökövesd ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, kamptaki ikinci ve son maçında ise 10 Ocak Cuma günü saat 16: 30'da TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.