Beşiktaş Antalya ilk 11'ler belli oldu mu?
Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ve Antalyaspor arasında yaşanacak mücadele heyecan yaratırken Beşiktaş Antalya ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Antalya ilk 11'ller belli oldu mu?
Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Maç tüm detayları ile heyecan verirken Beşiktaş Antalya ilk 11'ller belli oldu mu merak edildi. Peki, Beşiktaş Antalya ilk 11'ler açıklandı mı?
Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak..
Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek.
Beşiktaş - Antalyaspor ilk 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Güray, Poli, Milosevic, Doğukan, Ghacha, Crivelli
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