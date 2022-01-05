Beşiktaş Antalya ilk 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Maç tüm detayları ile heyecan verirken Beşiktaş Antalya ilk 11'ller belli oldu mu merak edildi. Peki, Beşiktaş Antalya ilk 11'ler açıklandı mı?

BEŞİKTAŞ ANTALYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak..

SÜPER KUPA MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ ANTALYA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş - Antalyaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Güray, Poli, Milosevic, Doğukan, Ghacha, Crivelli

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