Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

22.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:48
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından çeşitli oyunlar oynadı. Pas, 5'e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular, yarım sahada üç takım halinde turnuva maçları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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