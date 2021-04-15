Beşiktaş, Ankaragücü Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 35’inci haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, bugün de bireysel koşu çalışması yapan Aboubakar’ın son durumunun yarınki kontrollerin ardından netlik kazanacağı, ancak ilk 11’de oynamasının zor olduğu belirtildi.