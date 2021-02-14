Beşiktaş, Ankara'ya geldi
14.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:52
Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.
Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Ankara'ya yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonunda ulaştı. Takım daha sonra havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçerek kampa girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı