Beşiktaş, Ankara'ya geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya geldi.

Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Ankara'ya yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonunda ulaştı. Takım daha sonra havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçerek kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı