: Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor maçının ardından - Avcı ve Sarıgül

05.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:48

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Skordan memnunum. Oyunda parça parça iyi şeyler var, parça parça kopukluklar var. Ligler arasında fark olsa da teknik adamların gelişiminden dolayı oyun zorlaşıyor. Oyun beni çok memnun etmedi." diye konuştu.

Erdoğan Kaya'nın performansını değerlendiren Avcı, "Erdoğan'ın ilk maçında gol atması mutluluk verici. Sene başından itibaren 7-8 genç oyuncumuz milli takımda oynuyorlar. Umarım bunun sayısını çoğaltırız." dedi.

Avcı'dan Caner Erkin açıklaması

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Caner'i genç milli takımda da sol bek, iç orta saha, kenar olarak kullanıyordum. Oyun aklı ve yeteneği var. Farklı mevkilerde kullanılabiliyor. Mukavelesi bitiyor, teknik adam olarak devam etmesinden yanayım. Bundan sonrası yönetimle kendi arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Anagold 24Erzincanspor'la ilgili konuşan Avcı, "Erzincanspor'u oyun olarak savunmada ve hücumda planları olan, doğru uygulamaya çalışan bir ekip. Bu ekipte beraber çalıştığım Mustafa hoca ve ekibinin olması beni mutlu etti. Ligdeki durumları da iyi onlara da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Maçın ardından

Anagold 24Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül:

"Bölüm bölüm iyi oynadığımız bir müsabakaydı"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Anagold 24Erzincanspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül, oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, "Erzincan olarak 5. tura gelmekten mutlu olduk. Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Bölüm bölüm iyi oynadığımız bir müsabakaydı." diye konuştu.

Basit hatalar yaptıklarını dile getiren Sarıgül şunları kaydetti:

"Maçtan önce gücümüzün yettiği kadar mücadele edeceğiz demiştim. Zaman zaman topa sahip olduğumuz bir müsabaka oldu. Basit hatalar yaptık. Oyun olarak memnunum. Vodafone'da Beşiktaş'a karşı oynamak zevkli bir durum dedim oyuncularıma da. Skor olarak istediğimizi alamadık ama oyun olarak memnun oldum."

Kaynak: AA

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