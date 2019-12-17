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Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak.

17.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38
Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

, Ziraat 5. tur rövanş maçında yarın TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak.

Müstakil Atletizm Pisti Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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