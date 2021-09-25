Beşiktaş: "Altay müsabakası öncesi uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle...
Beşiktaş: "Altay müsabakası öncesi uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul'a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero'nun yapılan Covid-19 PCR...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş : "Altay müsabakası öncesi uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul'a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero'nun yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır." - İSTANBUL
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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri